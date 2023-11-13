Что планируют делать с бобрами, изменившими русло новосибирской реки?

Будут ли вывозить бобров из Искитимского района в соседний регион и принимать меры по регулированию их численности?

В министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области проанализировали ситуацию с изменением русла реки Грязнушки в Искитимском районе в результате строительства плотин бобрами.

Немного статистики: по учету численности бобра за последние три года, в 2021 году в регионе насчитывалось 13 888 особей, в прошлом году – 16 032 особи, а в текущем – более 20 тыс. грызунов, из них свыше 2 тыс. особей обитают в Искитимском районе.

При этом увеличение численности наблюдается и среди других диких животных, что, в первую очередь, говорит о благоприятных условиях для развития фауны в Новосибирской области.

Другая причина стабильного увеличения численности бобров – невысокая популярность данного вида охотничьих ресурсов среди охотников. Так, норматив допустимого изъятия бобра составляет до 50 % от численности, в этом году было выдано 391 разрешение на добычу бобра – около 10 % от максимально возможного.

Вместе с тем, к полномочиям регионального минприроды относится создание условий для рациональной законной охоты. Популяризация и пропаганда охоты как вида деятельности или увлечения в компетенцию министерства не входит.

Проанализировав ситуацию в Искитимском районе и изучив законодательную базу, специалисты министерства пришли к выводу о том, что основания для принятия дополнительных мер по регулированию численности бобра отсутствуют – животные находятся в естественной среде обитания.

«Не стоит забывать и о том, что изначально именно человек вмешивается в флору и фауну различными процессами, в том числе и техногенными. Полагаем, логичным решением проблемы, возникшей в Искитимском районе, было бы формирование фактора беспокойства – разрушение ранее построенных плотин и создание условий, не позволяющих грызунам строить новые. Мы видим в этом задачу обслуживающих организаций и считаем, что необходимые для этого ресурсы имеются», – подчеркнул министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.

Евгений Шестернин дал поручение профильным специалистам министерства проинформировать глав муниципальных районов Новосибирской области о численности бобров для принятия превентивных мер.