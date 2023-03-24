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СМИ: сибирская река Обь признана самой грязной в стране

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В частности, предельно допустимые концентрации нефтепродуктов в нижнем течении Оби превышают норму в девять-десять раз.

pixabay.com

По версии «Российской газеты протекающая в Новосибирске река Обь стала «лидером» рейтинга самых грязных водоемов страны. Сегодня в Оби можно обнаружить практически всю таблицу Менделеева: медь, цинк, марганец, фенолы, нефтепродукты, аммонийный азот. А предельно допустимые концентрации нефтепродуктов в нижнем течении Оби превышают норму в девять-десять раз.

С 2017 года река потеряла своё питьевое назначение из-за промышленных стоков заводов Новосибирска, Барнаула, Бийска, Нижневартовска и Нефтеюганска. Очистные сооружения до сих пор не установлены на большей части производств.

Помимо Оби в топ вошли Волга, Амур, Днепр, Енисей, Урал, Дон, Терек, Колыма и Северная Двина.

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