СМИ: сибирская река Обь признана самой грязной в стране

По версии «Российской газеты протекающая в Новосибирске река Обь стала «лидером» рейтинга самых грязных водоемов страны. Сегодня в Оби можно обнаружить практически всю таблицу Менделеева: медь, цинк, марганец, фенолы, нефтепродукты, аммонийный азот. А предельно допустимые концентрации нефтепродуктов в нижнем течении Оби превышают норму в девять-десять раз.

С 2017 года река потеряла своё питьевое назначение из-за промышленных стоков заводов Новосибирска, Барнаула, Бийска, Нижневартовска и Нефтеюганска. Очистные сооружения до сих пор не установлены на большей части производств.

Помимо Оби в топ вошли Волга, Амур, Днепр, Енисей, Урал, Дон, Терек, Колыма и Северная Двина.