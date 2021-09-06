Андрей Травников: В лес должен зайти хороший хозяин

В ходе рабочей поездки в Ордынский район в селе Кирза в рамках посещения лесхоза «Ордынское» министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко доложил Губернатору Андрею Травникову о ходе реализации плана мероприятий по созданию особо охраняемой природной территории регионального значения – природного парка «Караканский бор». Сегодня уже обозначены границы этой территории, выбран арендатор – оператор управления бором.

Андрей Травников Губернатор Новосибирской области «Когда мы запускаем в леса арендатора, мы ожидаем, что должен зайти хороший хозяин, который и сам бережно относится ко вверенному ему лесу и другим не даёт нарушать закон. Важно получить максимальный эффект, в том числе по вовлечению населения и хозяйствующих субъектов. Чтобы ко всем пришло осознание того, что мы приняли важное решение не только для формального обозначения границ охранной зоны, а чтобы изменить отношение к этой уникальной территории. Здесь должно быть два хозяина – арендатор и наш лесхоз. Сегодня из заметных нарушений – скопление порубочных остатков, своевременно не вывезенных из леса. Это некрасиво, создаёт риски пожаров и заболеваний растений. Второе – большое количество пилорам в сёлах: необходимо провести проверку, откуда они берут сырьё. Надо навести порядок в этом направлении и вообще выработать на этом примере образцовую модель в сфере лесных отношений, управления нашими лесными запасами».

В соответствии с планом мероприятий по созданию особо охраняемой природной территории регионального значения – природного парка «Караканский бор» подготовлены материалы обоснования создания в Новосибирской области природного парка, включающие предложения администрации Ордынского района и экологической общественности. Для установления на местности границ природного парка осуществлён комиссионный выезд в Караканский бор в сентябре 2020 года. Материалы обоснования обсуждены в ходе рабочих встреч с представителями научных организаций и экологической общественности из числа членов рабочей группы по развитию особо охраняемых природных территорий регионального значения в Новосибирской области. Для обсуждения с органами государственной власти, органами местного самоуправления, научными и общественными организациями подготовлены шесть вариантов предварительного графического описания границ природного парка.