В Новосибирской области создадут карбоновые полигоны для контроля климата

Помимо Новосибирской области в проект на сегодня входят Краснодарский край, Чечня, Тюменская, Сахалинская, Калининградская и Свердловская области. В этих регионах карбоновые полигоны начнут работать уже в этом году. Об этом рассказал министр науки и высшего образования Российской федерации Валерий Фальков в рамках форума «Технопром 2021».

Карбоновые полигоны — территории с уникальной экосистемой, созданные с участием университетов и научных организаций для реализации контроля климатических активных газов.

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, власти региона уже выделили 20 тыс. га для размещения карбоновых полигонов. При этом он выразил готовность местных властей выделить 100 тыс. га земли для реализации проекта.