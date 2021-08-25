Валентин Пармон предложил учёным не искать виновных в изменении климата, а делать надёжные прогнозы

Выступая на форуме «Технопром-2021» глава СО РАН отметил, что ответа на вопрос о причинах происходящих изменений климата пока нет.

В научных кругах рассматриваются две основных возможных причины глобальных изменений климата — антропогенное влияние за счет развития промышленности и то, что изменения являются следствием природных процессов. Глава СО РАН отметил, что научных аргументов больше у второго варианта.