Валентин Пармон предложил учёным не искать виновных в изменении климата, а делать надёжные прогнозы

Выступая на форуме «Технопром-2021» глава СО РАН отметил, что ответа на вопрос о причинах происходящих изменений климата пока нет.
В научных кругах рассматриваются две основных возможных причины глобальных изменений климата — антропогенное влияние за счет развития промышленности и то, что изменения являются следствием природных процессов. Глава СО РАН отметил, что научных аргументов больше у второго варианта.
Валентин Пармон
Председатель СО РАН
«Сейчас не время искать конкретного виновника в старте тех процессов изменения климата. Планетарные масштабы происходящего пока выходят далеко за пределы возможностей человека. А реальная задача - наука должна делать научные надежные прогнозы на возможные последствия изменений и ускоренный переход на новый энерго- и ресурсоэффективный технологический уклад».
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