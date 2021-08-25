В России каждый четвёртый по-прежнему не верит в глобальное потепление

Ученые фиксируют быстрое изменение климата по всей планете — в недавнем докладе Межправительственной группы экспертов (IPCC) эти явления названы беспрецедентными. Но многие жители нашей страны не склонны верить утверждениям учёных и экспертов, полагаясь на собственное мнение.

Так, в глобальное потепление верит* больше половины россиян (51%).

Не согласны с учёными по этому вопросу 26% респондентов. Объясняют они такое недоверие «теорией заговора», недостаточными данными или малым сроком для глобальных выводов.

Затруднились однозначно выразить свое отношение к проблеме 23% россиян.

Женщины настроены более доверчиво (или научно), нежели российские мужчины: среди дам в глобальное потепление не верят 23%, тогда как среди мужчин — 30%.

За 12 лет, прошедших с момента проведения аналогичного исследования, число скептиков, не верящих в глобальное потепление, сократилось на 7% с 33 до 26%.

*по данным опроса сервиса SuperJob.