Тюбики от зубной пасты и капсулы для кофе не принимаем! В Новосибирской области отказываются перерабатывать некоторые виды пластика

«Производители должны помечать товары и упаковку специальным знаком (треугольник с цифрой), который говорит о возможности их переработки. Но это не означает, что любой предмет с такой маркировкой примут заготовители. И как показывает наше исследование, на территории России они отказываются от большей части товаров и упаковки с таким знаком. Он вызывает ложные ожидания у покупателя, который обращает внимание на треугольник и надеется, что товар попадет на переработку, — отметила эксперт проекта «Ноль отходов» Greenpeace в России Анна Крюкова. – В России большая часть одноразовой упаковки из пластика на переработку просто не попадает, а оказывается на свалках, в печах МСЗ или в окружающей среде. Чтобы этого избежать и решить мусорную проблему, нужно отказываться от одноразовых пластиковых товаров в России. Мы надеемся, что власти учтут результаты нашего исследования и рекомендации при составлении списка товаров, которые нужно ограничивать, в том числе в рамках реализации концепции расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки (РОП)».

Для решения проблемы отходов эксперты Greenpeace рекомендуют производить меньше отходов, переходить на многоразовые альтернативы, стандартизировать тару и упаковку, стимулировать отрасль переработки вторсырья и развивать структуру раздельного сбора отходов, а также отказаться от мусоросжигания.

Эксперты Greenpeace в России изучали работу заготовителей, обозначенных в территориальных схемах обращения с отходами субъектов России и на портале Recyclemap. В выборку попали только те компании, которые принимают вторсырье от населения бесплатно или за вознаграждение, мусоросортировочные станции, работающие и со смешанными отходами, а также региональные операторы, которые принимают вторсырье.