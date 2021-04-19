Тюбики от зубной пасты и капсулы для кофе не принимаем! В Новосибирской области отказываются перерабатывать некоторые виды пластика

Также в списке оказались саше-пакетики, дойпак-упаковка и пластиковая тара от крема.
Российское отделение Greenpeace выпустило доклад «Экономика разомкнутого цикла: исследование возможности вторичной переработки пластмасс», в рамках которого эксперты проекта «Ноль отходов» составили список одноразовых товаров и упаковки, которые чаще всего встречаются в быту и которые сложно переработать: бутылки от масла и молока, стаканчики от йогуртов или сметаны, пластиковые тарелки и приборы, тюбики от зубной пасты и крема, подложки из-под мяса и др.
Эксперты в течение полугода изучали, какую часть таких товаров примут заготовители по всей России — они собирают вторсырье и готовят его для продажи на перерабатывающие заводы. Во всероссийскую выборку Greenpeace попали 394 заготовителя, которые обозначены в территориальных схемах обращения с отходами субъектов России и на портале Recyclemap — интерактивной карте, на которой указаны пункты приема вторсырья.
Результаты исследования показали, что «заготовители Новосибирской области не готовы брать капсулы для кофе, тюбики от зубной пасты или крема, дойпак-упаковку (в которую наливают майонез) и саше-пакетики.
Ни один товар из списка Greenpeace не примут заготовители в Чечне, Карачаево-Черкесии, Дагестане, Ингушетии, Тыве, Республике Алтай, Магаданской области и Еврейской автономной области. Больше половины товаров из списка примут только в Москве и Санкт-Петербурге, Московской, Новосибирской, Саратовской, Челябинской, Ярославской, Пензенской, Новгородской, Костромской, Иркутской, Волгоградской, Брянской и Томской областях.
«Производители должны помечать товары и упаковку специальным знаком (треугольник с цифрой), который говорит о возможности их переработки. Но это не означает, что любой предмет с такой маркировкой примут заготовители. И как показывает наше исследование, на территории России они отказываются от большей части товаров и упаковки с таким знаком. Он вызывает ложные ожидания у покупателя, который обращает внимание на треугольник и надеется, что товар попадет на переработку, — отметила эксперт проекта «Ноль отходов» Greenpeace в России Анна Крюкова. – В России большая часть одноразовой упаковки из пластика на переработку просто не попадает, а оказывается на свалках, в печах МСЗ или в окружающей среде. Чтобы этого избежать и решить мусорную проблему, нужно отказываться от одноразовых пластиковых товаров в России. Мы надеемся, что власти учтут результаты нашего исследования и рекомендации при составлении списка товаров, которые нужно ограничивать, в том числе в рамках реализации концепции расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки (РОП)».
Для решения проблемы отходов эксперты Greenpeace рекомендуют производить меньше отходов, переходить на многоразовые альтернативы, стандартизировать тару и упаковку, стимулировать отрасль переработки вторсырья и развивать структуру раздельного сбора отходов, а также отказаться от мусоросжигания.
Эксперты Greenpeace в России изучали работу заготовителей, обозначенных в территориальных схемах обращения с отходами субъектов России и на портале Recyclemap. В выборку попали только те компании, которые принимают вторсырье от населения бесплатно или за вознаграждение, мусоросортировочные станции, работающие и со смешанными отходами, а также региональные операторы, которые принимают вторсырье.
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