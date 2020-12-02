Зеленая зона. Наш регион оказался в тройке лидеров по объему нового леса

Новосибирская область стала одной из самых «лесистых» в России — об этом сообщает Федеральное агентство лесного хозяйства. В регионе выросло сто двадцать четыре тысячи гектаров нового леса. В целом площадь земли, покрытая лесной растительностью, за последние десять лет увеличилась в тридцати восьми регионах страны и достигла семисот шестидесяти шести миллионов гектаров. В Омской области леса выросли на площади один миллион девятьсот тысяч гектаров, таким образом, их запас увеличился на семьдесят три процента. Ивановская область заняла второе место: площадь земель, которые покрыты лесной растительностью, увеличилась на сто семьдесят восемь тысяч гектаров. Третье место заняла Новосибирская область: у нас лесная площадь стала больше на сто двадцать четыре тысячи гектаров.