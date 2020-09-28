В парламенте Новосибирской области хотят создать комиссию по вопросам экологии

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив сообщил, что в комиссию будут входить 15-20 человек. На первой сессии депутатский корпус поддержал эту инициативу. Еще одно нововведение — решение уйти от практики разделения постов глав комитетов среди представителей профильных отраслей, которая существовала много лет. Ожидается, что это позволит избежать конфликта интересов бизнеса и избирателей в Заксобрании. «Аграрный комитет не будет возглавлять представитель сельскохозяйственного бизнеса, транспортный – представитель дорожной отрасли, строительный – застройщик и так далее. Это не площадка для лоббирования чьих-то интересов, а рабочий орган, инструмент для решения вопросов и интересов жителей Новосибирской области», — пояснил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.