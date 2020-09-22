Рассказываем, какие условия нужно выполнить.
Собственники многоквартирных домов в Новосибирске смогут самостоятельно перейти на раздельный сбор ТКО
Постановление об этом подписал 21 сентября Губернатор Андрей Травников. Как объяснил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов, новый документ внес изменения в постановление Правительства Новосибирской области от 11.05.2017 № 176-п. Теперь собственники жилых и нежилых помещений многоквартирного дома на основании решения общего собрания собственников могут принять решение о раздельном накоплении ТКО и оплате услуги исходя из фактического количества ТКО, а не по нормативу. Это решение собственников необходимо отразить в договоре с региональным оператором.
По словам министра, чтобы перейти к новой модели взаимодействия с регоператором, собственники должны выполнить ряд условий:
- принять решение общего собрания собственников МКД о раздельном накоплении ТКО;
- обеспечить использование контейнерной площадки только собственниками помещений жилого дома, на территории которого она расположен(для этого к контейнерам был ограниченный доступ), или если решением общего собрания собственников МКД утверждено, что определение объема осуществляется исходя из фактического количества ТКО при открытой площадке без ограничения доступа;
- на контейнерной площадке должно быть предусмотрено раздельное накопление ТКО сортированных отходов, не менее трех видов.
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