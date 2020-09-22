Собственники многоквартирных домов в Новосибирске смогут самостоятельно перейти на раздельный сбор ТКО

Постановление об этом подписал 21 сентября Губернатор Андрей Травников. Как объяснил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов, новый документ внес изменения в постановление Правительства Новосибирской области от 11.05.2017 № 176-п. Теперь собственники жилых и нежилых помещений многоквартирного дома на основании решения общего собрания собственников могут принять решение о раздельном накоплении ТКО и оплате услуги исходя из фактического количества ТКО, а не по нормативу. Это решение собственников необходимо отразить в договоре с региональным оператором.

По словам министра, чтобы перейти к новой модели взаимодействия с регоператором, собственники должны выполнить ряд условий: