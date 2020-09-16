В Новосибирской области официально увеличился тариф на вывоз мусора

С 12 сентября тариф на вывоз мусора выросл всего на копейку — с 59,88 до 59,89 рублей. Решение оего повышении было принято по указу антимонопольной службы. Стоимость вывоза одного кубометра мусора стала 301 рубль 97 копеек вместо 301 рубля 92 копеек.

В начале 2020 года региональный оператор «Экология-Новосибирск» обратился в прокуратуру с требованием проверить обоснованность единого тарифа по обращению с ТКО. Изначально компания подавала заявку на более высокую стоимость.