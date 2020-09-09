Мэрия Новосибирска нашла виновных в загрязнении реки Тула

Мэрия Новосибирска сообщила, что виновных в загрязнении реки Тула удалось выявить, и их планируют привлечь к ответственности. В воде были зафиксированы многократные превышения загрязняющих веществ.

Власти сообщили, что с помощью фото- и видеосъемки специалисты зафиксировали факты неоднократного слива загрязненных вод в смотровой колодец ливневого коллектора на ул. Эстонской, 14. Чтобы прекратить нарушения, городские службы установят на колодцы запирающие крышки, видеонаблюдение в онлайн-режиме, мониторинг и лабораторный контроль за составом воды.