На форуме «Технопром» в Новосибирске презентовали «город будущего»

На «Технопроме-2022» продемонстрировали стартап из московского Сколково, который может показаться декорациями к научно-фантастическому фильму, сообщает BFM-Новосибирск. При этом архитекторы и инженеры проекта «W.E.T.E.R» заявляют, что современные технологии позволяют реализовать эти футуристические идеи уже в ближайшие несколько лет. Архитектор Руслан Балаш, представляющий проект, ответил на вопросы корреспондента BFM-Новосибирск.

Что за проект вы презентуете на Технопроме-2022?

Мы представляем фактически два проекта, объединенные одной идее. На нашем макете они представлены вместе, в одном условном городе. Яркие высотки – это не просто образцы современной архитектуры. Здания генерируют энергию за счет ветра: концентрируют воздушные потоки и направляют их в ротор. Плюсы ветроэнергетики всем известны: эта экологически чистая, возобновляемая энергия. Второй наш проект – город без автомобилей, с минимальным уровнем выбросов. Город разделен на уровни. На самом нижнем уровне размещают производственные площадки, на втором – различные коммуникации, третий уровень – это пространство для работы и отдыха, на четвертом – плодородная почва, зеленый слой.

В современных условиях можно реализовать эти проекты?

В плане физики, технологий это всё реализовать несложно. Скажу так: самолет построить сложнее. Здесь самое важное всё рассчитать и распланировать. Такой город будет удобен и для жизни, и для работы.

Хоть одно из предлагаемых решений где-то реализовано? Пробный шаг сделан?

Мы сейчас на стадии стартапа. Разрабатываем оптимальную модель. Уже произведены конструктивные расчеты, сейчас ведутся расчеты по турбинам. По городу расчеты еще не ведутся. Определяемся с земельным участком. Есть варианты, но об этом не буду говорить. Эта информация не для разглашения пока.