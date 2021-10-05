Новосибирский проект развития территории признали одним из лучших в стране

Проект получил «Диплом Союза архитекторов России» в номинации «Развитие территорий и градостроительные решения».

Мастер-план «Смарт-Сити» – масштабного проекта зоны опережающего развития «Наукополис» – был представлен на крупнейшем форуме в области архитектурной и градостроительной деятельности городов и регионов России, международном фестивале «Зодчество-2021». В Год науки и технологий проект Новосибирской области признан одним из лучших.

Иван Шмидт Министр строительства Новосибирской области «"Смарт-Сити" – проект, уникальный для нашего региона, ничего подобного не было в истории Новосибирской области. Это целый научно-инновационный город, привлекательный как для жизни и работы, так и для инновационного бизнеса. Надо сказать, что регион готов к реализации такого пилотного проекта – у нас есть ресурсы, кадры, творческий потенциал. Все разработки – местные, это работа молодых, талантливых, смелых проектировщиков из нашего областного государственного учреждения – "Геофонд НСО". Мастер-план оттачивали, корректировали, и сегодня можно уверенно сказать, что проект получился жизнеспособным, амбициозным, и его реализация позволит вывести Новосибирскую область на качественно новый уровень, а самое главное – в сердце области, городе Новосибирск будет создано по-настоящему современное, удобное пространство для жизни и работы».

Министр также подчеркнул, что разработка концепции развития «СмартСити-Новосибирск» – важнейший этап в продолжении развития стратегической концепции академика Лаврентьева территорий Наукополиса. Это следующий шаг после научно-исследовательской работы по реализации проекта «Академгородок 2.0». Разработанный мастер-план – это уже практическая реализация проекта, с привязкой к конкретным земельным участкам и объектам.