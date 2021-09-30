К хоккейному МЧМ-2023 в Новосибирске все-таки появятся «умные» остановки. Но это не точно

Начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Денис Колмаков сообщил ТАСС, что в ближайшее время конкурс на выбор концессионера планируется объявить вновь.

«Мы планируем в ближайшее время объявлять конкурс на выбор концессионера. До конца года, как только будет рассчитана финансовая модель, мы готовы будем объявлять конкурс».

Напомним, что в конце ноября 2020 года Федеральная антимонопольная служба России приостановила конкурс на выбор концессионера для монтажа остановок из-за жалобы филиала ПАО «Ростелеком». Причиной жалобы стали условия страхования объектов, стоимость каждого из которых составляла около двух миллионов рублей. Позднее главу департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько, отвечавшего за реализацию проекта, отправили в отставку. Весной 2021 года объявили повторный конкурс на поиск подрядчика, однако его признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок, после чего в мэрии города сообщили о пересмотре концепции проекта.

Согласно первоначальному проекту, в Новосибирске к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года из 250 «умных» остановок 156 планировалось оснастить так называемым теплым блоком, в котором должны были разместиться объекты дорожного сервиса (например, пункты общественного питания). Все остановки должны были обеспечить бесплатным Wi-Fi, кнопкой вызова службы «112», системой распознавания лиц, мультиинформационным блоком в виде интерактивного экрана с голосовым управлением, который мог бы выстраивать маршрут и показывать имеющийся на этом маршруте транспорт.

Что изменилось?

По словам Колмакова, в целом концепция «умных» остановок осталась прежней. Планируется установка двух типов павильонов: с возможностью коммерческого использования (то есть теплое помещение) и остановочных платформ. «Что касается умного блока — изначально он предусматривал некую интерактивную доску с голосовым управлением, посредством которого можно было запрашивать информацию о маршрутах движения, о каких-то новостях, была предусмотрена обратная связь и так далее. Сейчас требования пересмотрены и максимально ужаты: это будет экран, но на нем будет просто информация от мэрии Новосибирска о каких-то мероприятиях, в отдельном окне — карта близлежащего района. Все типы остановок будут включать информацию о движении маршрутов», — рассказал Колмаков.

Он добавил, что департамент уже утвердил перечень мест, где появятся остановки, и требования к их технической составляющей. Сейчас производится расчет финансовой модели проекта. В свою очередь в пресс-службе мэрии города уточнили, что отказ от избыточных требований к техническим характеристикам «умных блоков» позволит уменьшить стоимость проекта. Ранее она оценивалась в 310 млн рублей. Размещение остановок планируется завершить до конца 2022 года.

Фото: ведомостинсо.рф