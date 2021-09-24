Семь завораживающих кадров со строительства 114-метрового пилона Центрального моста

До конца года застройщик четвертого моста Сибирская концессионная компания, входящая в группу «ВИС» планирует завершить надвижку пролетных конструкций на опоры в русле Оби и на нижнюю перемычку гигантского пилона. Пролеты собирают на левом берегу реки и надвигают на опоры в сторону правого берега. На сегодняшний день строители надвинули конструкции уже на две опоры — всего их будет четыре в русле Оби. Три полностью готовы, строительство четвертой сейчас продолжается. Специально для ее создания со стороны правого берега по соседству с парком «Городское начало» насыпали стометровую дамбу.

Всего на сегодня надвинуто более трехсот тридцати метров пролетных конструкций, что составляет 42,5% от общей протяженности переправы.

Строительство последней опоры в русле и надвижку пролетных конструкций над рекой должны завершить в этом году. После этого насыпь из русла Оби уберут. От этой опоры к пилону в виде гигантской буквы «Н» пройдет самый длинный пролет моста — протяженность которого составит 379 метров. Он пройдет над существующей эстакадой, на площади Будагова, и выйдет на Ипподромскую магистраль. Кроме опор, этот пролет будут держать стальные ванты.

Самым эффектным элементом моста станет 114-метровый пилон. Строят его методом непрерывного бетонирования в скользящей опалубке и каждые восемь-девять дней он поднимается на четыре с половиной метра.

Фото: Павел Комаров, nsknews.info