18+
  • Город
  • Урбанистика
Урбанистика

Этой зимой на дорогах Новосибирска станет больше соли

ДЭУ-1 показали противогололедную смесь, которую готовят для ближайшей зимы.

Как рассказал директор ДЭУ-1 Алексей Лыков журналистам издания «Новосибирские новости», в противогололёдном составе грядущей зимой будет больше соли — к морозам соотношение отсева горных пород и специальной дорожной соли будет доведено до «один к одному». В начале же сезона планируется использовать менее концентрированные смеси, в которых соль составляет одну десятую часть смеси.

Стоит отметить, что и соль и песок — специальные, наиболее подходящие для дорог. Соль крупнокристаллическая; песок также крупный отсев горных пород, в котором доля пыли не превышает десяти процентов.

Речной песок с высоким содержанием пыли может также появиться на городских улицах, так как его, порой, используют у магазинов и на дорогах, за которые отвечают районные администрации, однако на основных городских магистралях используется только специально подготовленная смесь с пескобазы.

На сегодняшний день смеси крошки и соли заготовлено уже сорок тысяч кубических метров, до конца октября планируется добавить еще четырнадцать тысяч кубометров.

Для усиления борьбы со льдом планируется также использовать реагент «Бионорд».

Фото: Ростислав Нетисов, nsknews.info

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: