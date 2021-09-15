Более пятисот гаражей гаражей сносят в Дзержинском районе, чтобы сделать уникальный ландшафтный экопарк

На данный момент, по сообщению мэрии Новосибирска, с территории убрали уже четыреста гаражей.

Масштабная реконструкция на двадцати гектарах Дзержинского района в пойме реки Каменки планируется начать в 2022 году. В итоге здесь должны появиться зоны для пеших и велосипедных прогулок, спортивные площадки и детские уголки. Все это — с открытым доступом к воде и минимумом элементов парковой архитектуры.

Анна Терешкова Заместитель мэра Новосибирска «Это очень интересный объект. Здесь никогда не было парка, рекреационной зоны. Был лес, который хаотично осваивался: гаражи, свалка. По инициативе жителей родилась идея превратить неухоженную, запущенную территорию в парковую зону. Сейчас мы делаем все, чтобы войти с этим объектом в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».

По словам мэра города Анатолия Локтя, на данный момент получен положительный отзыв проектно-сметной документации парка. Основной концепцией будущего парка станет возвращение исторического значения реки Каменка, а также раскрытие ее экологического потенциала.