Тестирование беспилотных грузовиков должно начаться в следующем году

Минтранс России сообщил, что планирует уже в 2022 году запустить тестирование беспилотных грузоперевозок. Для теста отведена трасса М-11 «Нева».

Представители транспортной компании ПЭК, которая в течение месяца тестировала грузовой беспилотник в пределах собственного транспортного хаба, рассказали, с какими сложностями может столкнуться проект на начальном этапе и почему не стоит ожидать скорого появления на дорогах массового пользования большого количества фур с роботом вместо живого водителя.

Первая причина — это стоимость. По оценке экспертов, затраты на приобретение беспилотного грузовика составят в среднем порядка 17–18 млн рублей. Это в 2,5 раза выше стоимости нового магистрального тягача, управляемого водителем (в среднем 7–8 млн рублей).

Казалось бы, должна быть экономия как минимум на зарплате водителей, но она на деле на такая значительная, как хотелось бы. Дело в том, что закон пока что запрещает выпускать на трассу беспилотные автомобили без тест-пилота в кабине. А заработная плата тест-пилота вероятнее всего будет выше, чем у обычного водителя на 20-30%.

Также на перевозчика лягут дополнительные расходы на техническое обслуживание, страхование и так далее.

Ещё одна смежная задача для обеспечения движения беспилотного транспорта — сбор и хранение данных о передвижении машины, её взаимодействии с другими транспортными средствами и дорожной инфраструктурой.

Олег Сковородников Директор департамента цифровой трансформации ПЭК «Пока в России не существует ни одного беспилотного магистрального тягача, который получил заключение в лаборатории НАМИ для выхода на дороги общего пользования. Но есть ряд перспективных прототипов».

По расчетам министерства транспорта, на первом этапе эксперимента беспилотные грузовики будут двигаться со скоростью 60 км/ч и смогут пройти трассу М-11 за 10–12 часов. После того, как технология будет отработана — ориентировочно к 2030-му году — скорость увеличится до 75 км/ч, а время движения по трассе сократится до 8–9 часов.

Из плюсов в минтрансе отмечают повышение безопасности перевозок, так как автономный грузовик запрограммирован на соблюдение необходимых правил, и использование робота снижает влияние человеческого фактора на перевозку.

Представители ПЭК на основе опыта использования беспилотного грузовика, соглашаются с министерством: пока что главное достижение проекта — нулевая аварийность. В то же время эксперимент показал, что интенсивное движение на складской площадке не позволяет беспилотнику развивать максимальную скорость и есть сложности взаимодействия грузовика с разметкой, которую он не всегда достаточно качественно распознает из-за осадков.