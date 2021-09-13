Сто новых автобусов появятся на маршрутах Новосибирска до конца этого года

На эти цели в бюджете Новосибирской области на 2023 год заложена сумма 741 млн рублей. В проекте бюджета 2024 года – 518 млн рублей.

На сегодняшний момент городом Новосибирском готовятся конкурсные процедуры, которые, по словам министра транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолия Костылевского, в ближайшее время будут объявлены. Автобусы будут куплены по программе лизинга, через конкурсные процедуры определят победителя на поставку данных автобусов.

«Также министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области продолжает формировать заявку на покупку новых автобусов, троллейбусов и трамваев в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», чтобы заявка прошла ранжирование, и мы также получили транспортные средства в 2022 году», – подчеркнул Анатолий Костылевский.

Ранее в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» перевозчиком МКП «ПАТП-4» приобретены низкопольные автобусы марки «НЕФАЗ» городского типа, работающие на компримированном пригородном газе. Сорок единиц транспорта курсируют в Новосибирске на маршрутах № 23 и № 45.