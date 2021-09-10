Новосибирский «Дома с часами» отреставрируют

Объект культурного наследия регионального значения «Дом с часами» – один из лучших образцов конструктивизма в Новосибирске. Построен в 1932-1934 гг. по проекту группы архитекторов Б.А. Гордеева, С.П. Тургенева при участии инженера Н.В. Никитина, будущего автора проекта Останкинской телебашни и других уникальных конструкций.

Здание выделяется авангардным планировочным решением — это первый и единственный в городе жилой дом галерейного типа: 67 квартир были односторонние, окна выходили на юг и восток, по северному и западному фасадам здания идут застеклённые галереи, откуда жители попадают в квартиры. В доме был установлен один из первых в Новосибирске лифтов. Это был дом нового типа – в квартирах изначально не были предусмотрены кухни. Согласно идеям советской организации общества, люди должны были коллективно питаться в столовой. На 1-м и цокольном этажах размещались магазины, в том числе Гастроном №1, а также детский сад, столовая, на 2-м этаже – офисные помещения (первоначально Крайснабсбыта, затем различные организации Наркомугля и проектного института Сибгипрогормаш).

Другой отличительной особенностью стали часы, впервые введённые в Новосибирске в композицию здания и расположенные в угловой башне дома. Они устроены по принципу ходиков, в движение их приводит гиря весом в сто килограммов. Часы — подарок городу от завода «Труд». Механизм был заказан в Германии.

Мировое общество DOCOMOMO, охраняющее памятники современной архитектуры, признало «Дом с часами» одним из восьмисот лучших авангардных творений архитектуры в мире. Дом, начиная с 2010-х гг., стал центром туристического притяжения и постоянным объектом показа в различных городских экскурсиях и пешеходных квестах.