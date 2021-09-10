Новосибирский «Дома с часами» отреставрируют

А на первом этаже сделают Музей конструктивизма.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников посетил объект культурного наследия регионального значения «Дом с часами» на Красном проспекте, 11 и поддержал идею комплексного ремонта многоквартирного дома-памятника. Главе региона продемонстрировали галереи уникального сооружения, а также работу часового механизма в специальной башне.
Андрей Травников
Губернатор Новосибирской области
«Здание уникальное, один из символов Новосибирска. Нужно говорить не о капитальном ремонте, а о реставрации объекта культурного наследия. Понятно, что это процесс во всех отношениях кропотливый. Надо подготовить очень серьёзное обоснование всего комплекса работ, желательно — с привлечением внебюджетных инвестиций, с участием властей города Новосибирска. Первый шаг, самый серьёзный и срочный — разработка и запуск программы реконструкции этого здания — мы сделаем, принципиальное решение принято».
Также необходимо завершить разработку в 2021 году проектной документации по комплексному ремонту, реставрации и приспособлению помещений «Дома под часами» для музейных нужд. Министерство культуры Новосибирской области готово предоставить в 2022 году грант в форме субсидии из областного бюджета «Музею Новосибирска» для создания в помещениях цокольного либо первого этажа дома музея истории новосибирского конструктивизма (департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска и Музеем Новосибирска уже прорабатывается вопрос с собственником помещений о предоставлении их в долгосрочную аренду для создания музея).
Объект культурного наследия регионального значения «Дом с часами» – один из лучших образцов конструктивизма в Новосибирске. Построен в 1932-1934 гг. по проекту группы архитекторов Б.А. Гордеева, С.П. Тургенева при участии инженера Н.В. Никитина, будущего автора проекта Останкинской телебашни и других уникальных конструкций.
Здание выделяется авангардным планировочным решением — это первый и единственный в городе жилой дом галерейного типа: 67 квартир были односторонние, окна выходили на юг и восток, по северному и западному фасадам здания идут застеклённые галереи, откуда жители попадают в квартиры. В доме был установлен один из первых в Новосибирске лифтов. Это был дом нового типа – в квартирах изначально не были предусмотрены кухни. Согласно идеям советской организации общества, люди должны были коллективно питаться в столовой. На 1-м и цокольном этажах размещались магазины, в том числе Гастроном №1, а также детский сад, столовая, на 2-м этаже – офисные помещения (первоначально Крайснабсбыта, затем различные организации Наркомугля и проектного института Сибгипрогормаш).
Другой отличительной особенностью стали часы, впервые введённые в Новосибирске в композицию здания и расположенные в угловой башне дома. Они устроены по принципу ходиков, в движение их приводит гиря весом в сто килограммов. Часы — подарок городу от завода «Труд». Механизм был заказан в Германии.
Мировое общество DOCOMOMO, охраняющее памятники современной архитектуры, признало «Дом с часами» одним из восьмисот лучших авангардных творений архитектуры в мире. Дом, начиная с 2010-х гг., стал центром туристического притяжения и постоянным объектом показа в различных городских экскурсиях и пешеходных квестах.
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