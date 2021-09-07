Минтранс Новосибирска рассказал, сколько будет стоить проезд по четвертому мосту

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области озвучили стоимость проезда по четвертому мосту, сдать который планируется в 2022 году.

Право бесплатного проезда будет у транспорта общего пользования, специальных транспортных средств, оборудованных устройствами для подачи световых и звуковых сигналов, транспортных средств организаций федеральной почтовой связи, а также у пожарных и полицейских машин и автомобилей скорой медицинской помощи.

Для остальных будет действовать следующая тарифная сетка за одну поездку с одного транспортного средства:

100 рублей для средств 1-й категории (мотоциклы, легковые автомобили, фургоны и микроавтобусы);

150 рублей для средств 2-й категории (транспорт, в том числе грузовики, у которого высота над передней осью составляет от 2 до 2,6 м);

200 рублей для средств 3-й категории (грузовики, трейлеры, автобусы, чья высота над передней осью больше 2,6 м);

300 рублей для средств — 4-й категории (специализированные крупногабаритные транспортные средства, грузовики и трейлеры с тремя осями и высотой более 2,6 м).

Отдельно сообщается, что с такси, маршруток и междугородних автобусов плату взимать будут.

Планируется, что по четвертому мосту будут проезжать более 68,4 тыс. автомобилей в сутки.

Фото: Слава Gelio Степанов