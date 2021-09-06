Макет нового ЛДС в Новосибирске будет представлен на международном форуме «Россия – спортивная держава

Макет новой ледовой арены в Новосибирске, которая строится к молодежному чемпионату Мира по хоккею 2023 года, будет представлен в рамках стенда Российской федерации хоккея на форуме «Россия – спортивная держава» в Казани.
Исполнительная дирекция МЧМ-2023 расскажет в рамках форума не только о подготовке региона к большому международному событию, а также о туристическом потенциале области. Для этого исполнительная дирекция МЧМ-2023 заключила соглашение с Центром регионального развития на предмет использования товарного знака Новосибирской области «Сибирь здесь».
Форум пройдет с 8 по 10 сентября, делегацию Новосибирской области возглавит министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.
Фото: nsk.rbc.ru
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