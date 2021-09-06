«Сибирская ипотека», «алюминиевая долина» и «кедровый тракт»: главное из большого интервью Шойгу о Сибири

Идея строительства новых городов возникла, по словам Сергея Шойгу, потому что современным городам нужно правильное зонирование. Вместо грязных промзон и бесконечных пробок должны быть грамотно спланированные пространства — и для работы, и для отдыха, при этом обеспечивающие мобильность. Привести к этом должен так называемый эффект агломераций, что хорошо проявилось в Москве и других крупнейших городах России. Добиться этого эффекта министр предлагает, привлекая желающих переехать в Сибирь и заниматься ее развитием с помощью льгот, таких как «сибирская ипотека» для покупки жилья или земельных участков, увеличенный размер материнского капитала и так далее. Он не исключил и притока трудовых мигрантов из бывших советских республик для строительства городов в Сибири.

Новые сибирские города, по словам министра обороны, нужно строить параллельно с созданием научно-промышленных и производственно-логистические центров, где должны быть обеспечены условия для развития производств глубокой переработки. Сейчас возможности для открытия таких центров имеются между Братском и Красноярском, на юге Сибири (промышленный центр «Медь и электротехника» и кластер для производства продукции высоких переделов по переработке алюминия «Алюминиевая долина»), а также в районе Канска и Лесосибирска. Близость потенциальных производственно-логистических центров к «Кедровому тракту» должна по мнению Сергея Шойгу создать практически безбарьерную среду для перемещения материалов и компонентов между участниками производственных цепочек.

Одна из главных целей этой идеи — развитие на территории Сибири производства продукции высоких переделов, в частности электродвигателей, продукции лесопереработки и аккумуляторов, что в свою очередь позволит в разы повысить экспортные доходы. По словам министра, сибиряки готовы развивать свой регион, но им требуется государственная поддержка и государству стоит ее оказать.

Как сообщил глава Минобороны, правительство РФ подготовит предложения по реализации программы экономического развития Сибири осенью. После согласования в правительстве она будет представлена президенту.

Фото: Dr. Meierhofer