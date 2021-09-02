К МЧМ-2023 в Новосибирске благоустроят гостевые маршруты

А также демонтируют часть рекламных конструкций, остальные приведут к единому стандарту и устроят праздничную иллюминацию улиц.
Запланированные гостевые маршруты для клиентских групп включают девятнадцать основных улиц Новосибирска:
- Красный проспект
- Проспект Карла Маркса
- Димитровский мост
- Октябрьский мост
- Улица Челюскинцев
- Улица Гоголя и другие.
Под демонтаж на гостевых маршрутах попадает более двухсот рекламных конструкций.
Фото: Alex Rott
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