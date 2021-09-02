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К МЧМ-2023 в Новосибирске благоустроят гостевые маршруты

А также демонтируют часть рекламных конструкций, остальные приведут к единому стандарту и устроят праздничную иллюминацию улиц.

Запланированные гостевые маршруты для клиентских групп включают девятнадцать основных улиц Новосибирска:

  • Красный проспект
  • Проспект Карла Маркса
  • Димитровский мост
  • Октябрьский мост
  • Улица Челюскинцев
  • Улица Гоголя и другие.

Под демонтаж на гостевых маршрутах попадает более двухсот рекламных конструкций.

Фото: Alex Rott

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