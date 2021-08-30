Дмитрий Песков: развитие страны требует и появления новых центров

Руководитель кремлёвской пресс-службы подчеркнул, что «развитие существующих городов, сформировавшихся центров экономической и общественной жизни — это постоянный процесс, постоянный приоритет для правительства и руководства страны».

«И то, и другое важно», — отметил Песков, комментируя полемику министра обороны РФ Сергея Шойгу о необходимости строительства в Сибири новых городов и уральского полпреда Владимира Якушева, что в первую очередь надо развивать уже существующие населенные пункты.

«Но развитие страны требует и появления новых центров, новых городов, и в этом плане такая инициатива Шойгу представляется очень важной», — добавил Песков.

Автор: Kremlin.ru