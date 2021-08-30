Заельцовский парк должны сдать только в мае 2022, но планируют открыть для прогулок уже в октябре 2021

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сообщила, что Заельцовский парк в Новосибирске откроется в октябре этого года. То есть на семь месяцев раньше оговоренного срока — по предыдущим договоренностям и документам срок проведения работ на этой площадке — до мая 2022 включительно.

Работы здесь ведет ООО «ПремиумСтрой». По словам директора компании Яна Левина, в этом году планируют завершить работы по нанесению твердого покрытия. «На текущий момент нацелены на то, чтобы закончить в этом году. Работаем над твердыми покрытиями, завершаем, ведем асфальтирование, укладку тротуарной плитки, других покрытий, экотропы и так далее. Назвать дату открытия конкретную я не могу», — рассказал Ян Левин. По его оценкам, к октябрю могут не успеть завершить некоторые отделочные работы, установить деревянные конструкции или видеокамеры, но по крайней мере новосибирцы смогут гулять по новым дорожкам.

Напомним, Заельцовский парк закрыли на реконструкцию с 15 апреля. По проекту здесь должна появиться экотропа протяженностью четыре километра. Кроме того, реконструкция должна коснуться главного променада; на нем выделят две зоны две части — для гуляющих (с покрытием брусчаткой) и для катающихся (с асфальтовым покрытием). Также в парке должны появиться дополнительная детская площадка из экоматериалов, амфитеатр, малая сцена и неоновая роща для художников.

Фото: «Адаптик-А»