Власти пообещали придумать, что делать с территорией новосибирского военного городка

В Новосибирске не так много зданий или комплексов строений с историей. Строительство военного городка №17 (а речь идет именно о нем) началось на территории нынешнего Октябрьского района в начале XX века. На сегодняшний день более тридцати зданий, относящихся к комплексу городка, признаны памятниками истории регионального значения. При этом памятники, много лет принадлежавшие министерству обороны, нуждаются в ремонте и реставрации.

Сообщение о том, что минобороны приняло решение передать неиспользуемый ведомством земельный участок под управление региональных властей, появилось в августе, после обращение губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.