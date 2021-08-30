Власти пообещали придумать, что делать с территорией новосибирского военного городка

Проект развития 48 га территории обещают подготовить к 2022 году.
В Новосибирске не так много зданий или комплексов строений с историей. Строительство военного городка №17 (а речь идет именно о нем) началось на территории нынешнего Октябрьского района в начале XX века. На сегодняшний день более тридцати зданий, относящихся к комплексу городка, признаны памятниками истории регионального значения. При этом памятники, много лет принадлежавшие министерству обороны, нуждаются в ремонте и реставрации.
Сообщение о том, что минобороны приняло решение передать неиспользуемый ведомством земельный участок под управление региональных властей, появилось в августе, после обращение губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.
Сергей Нешумов
Заместитель руководителя администрации губернатора Новосибирской области
«Дальнейшее использование комплексной реновации территории бывшего военного городка планируется для создания, в том числе благоприятных условия для проживания, а также строительства социальной и коммунальной инфраструктуры, согласно разрабатываемой и утверждаемой совместной рабочей группой дорожной карте до 1 января 2022 года».
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