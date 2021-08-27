В Затулинском дисперсном парке начался новый этап благоустройства

На этом этапе планируется благоустроить две зоны парка — перед сквером «Сибирь» и перед кинотеатром «Рассвет». Здесь запланированы новые дорожки, столбы и скамейки — все в едином стиле. Также частью парка должны стать «зеленые коридоры».

Напомним, в 2020 году в парк по федеральной программе «Комфортная городская среда» было вложено 185 миллионов рублей из бюджетов трех уровней — федерального, областного и муниципального. На два дополнительных контракта пойдут средства городского бюджета.

Как рассказал Рахид Заманов, коммерческий директор компании ООО СУ «Сибстрой», выигравшей контракты на выполнение работ, сквер «Сибирь» вовремя сдан не будет. Работы в этой зоне сопровождаются многими трудностями, а фонари и лавочки в проекте запланированы такие, которых нет в Новосибирске. Фонари в итоге должны прибыть из Екатеринбурга, лавочки — из Челябинска. На их изготовление потребуется не менее двух недель, плюс доставка и установка.