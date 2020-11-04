Улица с высоким интеллектом: в Новосибирске сделают улицу, где будут курсировать беспилотные машины

На форуме «Городские технологии» мэр Анатолий Локоть подписал с компанией «Мобилити Груп» соглашение о запуске проекта «Умная улица». В Новосибирске появится опытный участок — платформа для инфраструктуры беспилотного транспорта. Кроме того, на дорогах города планируют внедрить интеллектуальные системы, светофоры, которые будут синхронизированы с электронными картами. Напомним, что в прошлые года форум «Городские технологии» не раз помогал в совершенствовании сибирского мегаполиса. Так, благодаря представленным на форуме разработкам появились интеллектуальные светофоры на улице Станционной и умные фонари на Кошурникова, совмещающие энергосберегающее освещение, систему экстренной связи и видеонаблюдение.