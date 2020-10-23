В Новосибирске состоится форум, посвященный созданию «умного города»

По информации пресс-службы мэрии Новосибирска, форум «Городские технологии», мероприятия которого запланированы на 29 и 30 октября, будет проходить и в офлайн-режиме, и в онлайне. Организатором форума является мэрия Новосибирска и Сибирское отделение Российской академии наук. На территории вузов, в «Точке кипения» (коммуникационная площадка на базе Академпарка) и в мэрии будут работать студии трансляции тематических секций и других мероприятий.

Ключевые темы форума — «Защита городов от вирусных бактериологических инфекций» и «Искусственный интеллект на службе города». Будут также рассмотрены вопросы «умных технологий» в архитектуре, энергетике, благоустройстве, переработке мусора. Эксперты, представители власти, потенциальные инвесторы и заказчики, а также все интересующиеся темой «умного города» смогут познакомиться с научными разработками для модернизации приоритетных сфер городского хозяйства. Параллельно — на официальном сайте форума — будут проходить онлайн-трансляции, В программе примут участие более восьмидесяти спикеров, работающих в области Smart City, представители Российской академии наук, крупных корпораций и инновационных компаний России, Японии, Южной Кореи, Германии и Китая.