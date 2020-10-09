Вакуумные поезда Илона Маска смогут доставлять новосибирцев до Ниццы, Берлина и Ванкувера

Проект американского изобретателя Hyperloop (дословно «гиперпетля») посвящен созданию мирового метрополитена. На его схеме – тринадцать веток, причем три из них проходят через Новосибирск. В будущем жители нашего города смогут ездить на метро до испанского города Мурсия и американского Ванкувера. А по кольцевой ветке можно будет добраться до Ниццы, Иерусалима, Берлина и Тегерана. В надземном метро капсулы с пассажирами будут двигаться по трубе на сверхскоростях (более тысячи километров в час). Испытания вакуумного метро Илона Маска уже проводятся в Хоторне и Лас-Вегасе. Также испытательные полигоны строятся в Тулузе, готовятся к строительству Дубай и Тунжэне.

Фото: Инстаграм Virginhyperloop