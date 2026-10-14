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С 13 до 9 тысяч: в 2026 году в Новосибирске резко сократилось число электросамокатов

С этой весны в городе введен новый порядок использования средств индивидуальной мобильности.

телеграм-канал Максима Кудрявцева

В Новосибирске количество прокатных электросамокатов уменьшилось с 13 до 9 тысяч, сообщил в своих соцсетях мэр города Максим Кудрявцев. Незначительно, но снижается число происшествий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ).

С апреля в городе действует порядок размещения и использования СИМ. Выстроена работа по обмену данными с кикшеринговыми компаниями, которые стали активнее реагировать на требования. Однако пользователи СИМ часто не соблюдают правила. А операторы, имеющие технические возможности для ограничения скорости и блокировки аккаунтов нарушителей, не всегда применяют эти механизмы эффективно. Завершающийся сезон выявил системные проблемы, требующие внимания и решения.

Утверждена схема специально отведённых мест для стоянки самокатов. С этого года начали взимать плату за размещение СИМ на муниципальной земле: в бюджет города уже поступило 8,3 млн рублей, ещё 2,7 млн операторы должны внести до конца октября. Эти средства пойдут на развитие инфраструктуры для самокатов и велосипедов.

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