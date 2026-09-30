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Охота на зайцев: штраф для безбилетников в Новосибирске могут повысить до 2,5 тысяч рублей

В настоящее время за безбилетный проезд штрафуют на тысячу рублей.

Депутаты горсовета Новосибирска обсудили увеличение штрафа за проезд без билета с 1000 до 2500 рублей, пишет НДН.инфо. Кроме того, депутаты рассмотрели возможность проведения ежедневных проверок.

В прошлом году было устроено 53 тотальных проверки в городском транспорте, в результате которых выявили 84 безбилетника. В этом году число проверок упало до 36, а вот количество «зайцев» при этом выросло до 172 человек.

Спикер городского совета Дмитрий Асанцев предложил проводить проверки ежедневно. Отмечается, что в проверках обязательно должны участвовать полицейские, так как только они могут устанавливать личность нарушителей.

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