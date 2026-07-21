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Новосибирская область получила дополнительные объемы топлива — об этом сообщил заместитель губернатора Олег Клемешов

Особо замгубернатора подчеркнул, что «вопросы обеспечения стабильной работы спецтранспорта экстренных и коммунальных служб, общественного транспорта, доставки продовольственных товаров и работы аграрного сектора остаются на особом контроле регионального штаба».

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«В результате реализации достигнутых договоренностей во взаимодействии с ПАО «Газпромнефть» и Минэнерго России в Новосибирскую область поступили дополнительные объемы всех видов топлива. Благодаря этому удалось увеличить число работающих АЗС сети «Газпромнефть». Кроме того, начались поставки топлива в независимые сети АЗС. Стоит отметить, что эти решения положительно сказались на ситуации с очередями, в определенной степени снизили потребительский ажиотаж.

При этом вопросы обеспечения стабильной работы спецтранспорта экстренных и коммунальных служб, общественного транспорта, доставки продовольственных товаров и, конечно, работы аграрного сектора остаются на особом контроле регионального штаба. Это же касается и соблюдения графиков поставок топлива в регион.

Напомню, в Новосибирской области сохраняется режим повышенной готовности по топливу, в некоторых районах приходится принимать решения в ручном режиме. Оперативный штаб продолжит свою работу в ежедневном режиме вплоть до полной нормализации ситуации», — заявил Олег Клемешов.

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