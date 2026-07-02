Замгубернатора Новосибирской области Олег Клемешов: «Ситуация становится более напряженной. Все мы видим и очереди на АЗС, и закрытые заправки»

Вопросы снабжения Новосибирской области топливом ежедневно рассматриваются региональным оперативным штабом по организации бесперебойного топливообеспечения и мониторингу цен на нефтепродукты. Ведется постоянный мониторинг ситуации, связанной с топливообеспечением, наличием ГСМ и ценами на автомобильное топливо, вырабатываются решения по стабилизации ситуации на территории Новосибирской области. Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области анализирует изменение розничных цен на нефтепродукты на автозаправочных станциях и состояние запасов. Работа ведется во взаимодействии с Министерством энергетики Российской Федерации.

По итогам прошедшего накануне заседания о ситуации с топливообеспечением Новосибирской области рассказал руководитель штаба, заместитель губернатора Олег Клемешов. «Ситуация становится более напряженной. Все мы видим и очереди на АЗС, и закрытые заправки. Связано это с двумя факторами. Прежде всего — с сокращением отпуска топлива рядом оптовых поставщиков независимым сетям. В результате на автозаправочных станциях независимых участников розничного рынка отмечается отсутствие некоторых видов автомобильного топлива. Ряд независимых автозаправочных станций остановил свою деятельность.

Во-вторых, значительное влияние оказывает возникший ажиотажный спрос. По оценкам участников рынка ежедневный отпуск бензина вырос до 1,5 раз от обычного уровня.

Несмотря на это, снабжение топливом всех экстренных служб, критически важных предприятий и учреждений стабильное. Сейчас формируется потребность предприятий и учреждений на перспективу, чтобы не допустить сбоев в работе.

На крупнейшей в регионе сети автозаправочных станций «Газпром нефть» обеспечен полный ассортимент топлива, цены удерживаются на прежнем уровне. Временное отсутствие любого из видов топлива оперативно восстанавливается по мере прибытия и разгрузки автоцистерн.

В сложившейся ситуации мы ведем переговоры с Минэнерго России, ПАО «Газпром нефть» о наращивании поставок всех видов топлива в регион, чтобы обеспечить потребность независимых нефтетрейдеров и компенсировать возросший спрос со стороны жителей и организаций», – подчеркнул Олег Клемешов.

