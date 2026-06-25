Новосибирцам рассказали об изменениях в работе общественного транспорта на День города

28 июня в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня города, будет временно ограничено движение транспортных средств и изменятся схемы движения общественного транспорта.

Пассажирский транспорт будет ходить по изменённым схемам в объезд следующих участков улично-дорожной сети:

- Красного проспекта на участке от ул. Советской до ул. Гоголя;

- ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

- Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

- Октябрьской магистрали на участке от ул. Серебренниковской до ул. Каменской (в случае осложнения дорожной обстановки);

- ул. Кирова на участке от ул. Каменской до ул. Восход (в случае осложнения дорожной обстановки).

Временные схемы движения общественного транспорта следующие

Автобусы:

- № 5, 28 на участке от Октябрьского моста до ул. Гоголя с движением по ул. Большевистской, площади Инженера Будагова, Красному проспекту, ул. Советской, ул. Нарымской, ул. Челюскинцев, ул. Гоголя, далее – по действующим схемам;

- № 8, 21, 54 на участке от площади Инженера Будагова до Вокзальной магистрали с движением по Красному проспекту, ул. Советской, далее – по действующим схемам;

- № 13 на участке от ул. Большевистской до ул. Гоголя с движением по площади Инженера Будагова, Красному проспекту, ул. Советской, ул. Гоголя, далее – по действующей схеме;

- № 18 на участке от ул. Кирова до ул. Гоголя с движением по ул. Восход, ул. Большевистской, площади Инженера Будагова, Красному проспекту, ул. Советской, ул. Нарымской, ул. Челюскинцев, ул. Гоголя, далее – по действующей схеме;

- № 95 на участке от ул. Фрунзе до ул. Гоголя с движением по ул. Фрунзе, ул. Семьи Шамшиных, ул. Гоголя, далее – по действующей схеме;

- № 97, 98 на участке от ул. Кирова до ул. Гоголя с движением по ул. Восход, ул. Большевистской, площади Инженера Будагова, Красному проспекту, ул. Советской, ул. Нарымской, ул. Челюскинцев, ул. Гоголя, далее – по действующим схемам.

Троллейбусы:

- № 5 на участке от площади им. Калинина до ул. Кирова с движением по Красному проспекту, ул. Гоголя, ул. Челюскинцев, ул. Нарымской, ул. Советской, Красному проспекту, ул. Большевистской, ул. Восход, далее – по действующей схеме;

- № 10 на участке от ул. Бориса Богаткова до Вокзальной магистрали с движением по ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистской, Красному проспекту, ул. Советской, далее – по действующей схеме;

- № 13 на участке от ул. Писарева до ул. Большевистской с движением по Красному проспекту, ул. Гоголя, ул. Челюскинцев, ул. Нарымской, ул. Советской, Красному проспекту, далее – по действующей схеме;

- № 36 на участке от ул. Бориса Богаткова до конечного остановочного пункта «Вокзал «Новосибирск-Главный» с движением по ул. Кошурникова, ул. Гоголя, ул. Челюскинцев.

Маршрутные такси:

- № 8 на участке от ул. Военной до конечного остановочного пункта «Вокзал «Новосибирск-Главный» с движением по ул. Семьи Шамшиных, ул. Гоголя, ул. Челюскинцев, конечный остановочный пункт «Вокзал «Новосибирск-Главный»;

- № 44 на участке от Вокзальной магистрали до ул. Кирова с движением по ул. Советской, Красному проспекту, площади Инженера Будагова, ул. Большевистской, ул. Восход, далее – по действующей схеме;

- № 44а, 45 на участке от ул. Кирова до Вокзальной магистрали с движением по ул. Восход, ул. Большевистской, площади Инженера Будагова, Красному проспекту, ул. Советской, далее – по действующим схемам;

- № 48 в прямом направлении на участке от ул. Крылова до ул. Гоголя с движением по ул. Каменской, далее – по действующей схеме, в обратном направлении движение будет организовано по действующей схеме.

Диспетчерское руководство, учет рейсов и контроль за работой маршрутов будут вестись с учетом внесенных изменений.