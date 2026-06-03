Всё лето Детская железная дорога в Новосибирске будет перевозить пассажиров — как она работает?

В летний сезон Детская железная дорога будет работать до 31 августа с 10:30 до 18:00 ежедневно, кроме понедельника и вторника.



По итогам летних перевозок 2025 года Детская железная дорога перевезла более 35 тысяч пассажиров. С момента своего основания дорога перевезла уже почти 1 млн 100 тысяч пассажиров.



ДЖД – настоящий научно-профессиональный центр, сегодня в нём обучается 940 юных железнодорожников. Летнюю практику в этом году будут проходить 360 ребят, в том числе 40 учащихся РЖД-лицеев Барабинска и Омска.