Всё лето Детская железная дорога в Новосибирске будет перевозить пассажиров — как она работает?

С момента своего основания Детская железная дорога перевезла более миллиона пассажиров!
В летний сезон Детская железная дорога будет работать до 31 августа с 10:30 до 18:00 ежедневно, кроме понедельника и вторника.
По итогам летних перевозок 2025 года Детская железная дорога перевезла более 35 тысяч пассажиров. С момента своего основания дорога перевезла уже почти 1 млн 100 тысяч пассажиров.
ДЖД – настоящий научно-профессиональный центр, сегодня в нём обучается 940 юных железнодорожников. Летнюю практику в этом году будут проходить 360 ребят, в том числе 40 учащихся РЖД-лицеев Барабинска и Омска.
Всего за 21 год выпущено 1919 учеников, две трети из них поступили в железнодорожные учебные заведения. В 2026 году планируется к выпуску 65 юных железнодорожников, из которых 49 нацелены на поступление в железнодорожные техникумы и вузы.
Детская железная дорога продолжает активное сотрудничество с опорными школами в сфере профориентационной деятельности. В 2026 году воспитанники ДЖД традиционно принимали участие в Чемпионате по профессиональному мастерству «Профессионалы» и Чемпионате высоких технологий.
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