Во время проведения Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» на новосибирском левобережье ограничат движение транспорта

23 мая в Новосибирске рядом с МФЛА «Сибирь-Арена» состоится Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». Ограничение движения на прилегающих участках продлится с 6.00 до 19.00.

Маршрут забега пройдет по трассе рядом с «Сибирь-Ареной» – крупнейшей за Уралом многофункциональной площадкой, способной трансформироваться под любой формат мероприятия.

В связи с проведением массового мероприятия 23 мая с 6.00 до 19.00 вводятся временные ограничения движения транспорта на участках автомобильных дорог:

- от площади имени профессора Лыщинского до пляжа «Наутилус» на участке от ул. Стартовой до пляжа «Наутилус» со всеми прилегающими выездами и въездами;

- от пляжа «Наутилус» вдоль территории МФЛА на участке от пляжа «Наутилус» до перекрестка с автомобильной дорогой от ул. Немировича-Данченко до территории МФЛА со всеми прилегающими выездами;

- от перекрестка с автомобильной дорогой от ул. Немировича-Данченко до территории МФЛА до автомобильной дороги Октябрьского моста со всеми прилегающими выездами;

- от ул. Немировича-Данченко до территории МФЛА со всеми прилегающими выездами.