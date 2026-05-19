Во время проведения Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» на новосибирском левобережье ограничат движение транспорта

23 мая в Новосибирске рядом с МФЛА «Сибирь-Арена» состоится Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». Ограничение движения на прилегающих участках продлится с 6.00 до 19.00.
Маршрут забега пройдет по трассе рядом с «Сибирь-Ареной» – крупнейшей за Уралом многофункциональной площадкой, способной трансформироваться под любой формат мероприятия.
В связи с проведением массового мероприятия 23 мая с 6.00 до 19.00 вводятся временные ограничения движения транспорта на участках автомобильных дорог:
- от площади имени профессора Лыщинского до пляжа «Наутилус» на участке от ул. Стартовой до пляжа «Наутилус» со всеми прилегающими выездами и въездами;
- от пляжа «Наутилус» вдоль территории МФЛА на участке от пляжа «Наутилус» до перекрестка с автомобильной дорогой от ул. Немировича-Данченко до территории МФЛА со всеми прилегающими выездами;
- от перекрестка с автомобильной дорогой от ул. Немировича-Данченко до территории МФЛА до автомобильной дороги Октябрьского моста со всеми прилегающими выездами;
- от ул. Немировича-Данченко до территории МФЛА со всеми прилегающими выездами.
На время ограничений объезд по автомобильным дорогам общего пользования возможен на следующих участках автомобильных дорог:
- от ул. Немировича-Данченко до автомобильной дороги Октябрьского моста;
- от площади имени профессора Лыщинского до ул. Стартовой;
- по ул. Стартовой от перекрестка ул. Стартовой с автомобильной дорогой от площади имени профессора Лыщинского до пляжа «Наутилус» со всеми прилегающими выездами.
Также с 6 до 19 часов ограничат стоянку (исключат парковку) транспортных средств и организуют регулирование следующих перекрестков:
- по ул. Немировича-Данченко на участке от ул. Немировича-Данченко, 158 до автомобильной дороги Октябрьского моста;
- на участке автомобильной дороги от площади имени профессора Лыщинского до ул. Горской;
- на участке автомобильной дороги от площади имени профессора Лыщинского до ул. Стартовой.
