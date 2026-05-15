В Новосибирске ввели ограничения для электросамокатчиков: нет высоким скоростям и ночным поездкам

В Новосибирске действует новый порядок использования электросамокатов: ограничение скорости движения, запрет на эксплуатацию ночью, усиление контроля за парковкой и новые требования к кикшеринговым компаниям.

Как отметил первый заместитель мэра Новосибирска Иосиф Кодалаев, в городе продолжается работа по правовому регулированию использования электросамокатов. В текущем сезоне мэрия внесла изменения в действующее постановление, учитывая опыт прошлого года и обращения жителей.

Одной из ключевых мер стало ограничение скорости движения электросамокатов до 15 км/ч на территориях без велоинфраструктуры. Исключение сделано только для участков, где оборудованы специальные велодорожки. Кроме того, введён запрет на использование прокатных электросамокатов в ночное время – с 22.00 до 06.00.

По данным Госавтоинспекции, в 2025 году в Новосибирске было зарегистрировано 99 дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов, в которых погибли два человека и 102 получили травмы, в том числе 46 детей. С начала текущего сезона уже произошло 14 таких происшествий.

«Вопрос безопасности стоит очень остро. Основные риски связаны как с наездами на пешеходов, так и с авариями с участием автомобилей. Город исторически не был приспособлен для такого количества средств индивидуальной мобильности, поэтому мы последовательно выстраиваем систему регулирования и контроля», – подчеркнул Иосиф Кодалаев.