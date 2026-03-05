Модернизация станций, увеличение трафика, пятивагонные составы: как будут развивать новосибирское метро?

В этом году в Новосибирском метрополитене сформируем пять пятивагонных поездов. Первый состав планируем вывести на линию уже в апреле. Такое усиление стало возможным благодаря поступлению новых поездов «Ермак». Они позволили вывести из эксплуатации старые четырёхвагонные составы, а часть вагонов включить в действующие поезда в качестве пятых. Это увеличит провозную способность подземки.



Метро остаётся самым востребованным видом транспорта у новосибирцев. В 2025 году перевезли 81,6 миллиона пассажиров. В часы пик на линии одновременно работают 20 поездов.



Параллельно готовим решения, которые определят развитие метро на годы вперёд. В этом году получим проект строительства перегонного тоннеля — от него напрямую зависит частота движения поездов и перспективы продления Дзержинской линии.



Работу над Генеральной схемой развития метро завершим в апреле. Она определит план строительства новых станций и дальнейшее расширение сети.



Продолжаем модернизацию станций. Заменим турникеты на «Октябрьской» — установим оборудование такого же типа, как на «Площади Ленина» — современные турникеты с жетоноприёмниками, изготовленные специально для нашего метро. Завершение работ планируем в ноябре.