В апреле этого года завершат корректировку генеральной схемы развития новосибирского метро

О планах по развитию новосибирского метрополитена и наземного транспорта рассказал на пресс-конференции в ТАСС мэр Максим Кудрявцев. «2025 год оказался достаточно результативным по развитию метрополитена. В сентябре была введена в эксплуатацию станция «Спортивная». Было приобретено пять пятивагонных составов «Ермак». Все они уже работают на линии. Сейчас занимаемся проектированием левого перегонного тоннеля по направлению «Берёзовая роща» – «Золотая Нива». По разным причинам этот перегон не был построен. Сейчас мы делаем проектную документацию, она уже готова и находится на экспертизе. После того как получим положительное заключение, сможем выйти на этап строительно-монтажных работ, выстроив соответствующую модель финансирования, – сообщил мэр. – И самое главное – сейчас мы усиленно занимаемся Генеральной схемой развития метрополитена. Город растёт, районы развиваются очень динамично, нелинейно. И та старая документация, которая была у нас в наличии, уже потеряла свою актуальность. В апреле этого года мы ожидаем готовый проект. Именно этот документ подскажет нам, в каком направлении двигаться. Предварительно это Дзержинская ветка: две станции метрополитена и метродепо».

Муниципальный контракт на выполнение работ по корректировке Генеральной схемы развития Новосибирского метрополитена с ОАО «Минскметропроект» был заключен 21 июля 2025 года. В апреле 2026 года проект должен быть завершен.

Документ, скорректированный в соответствии с действующим Генеральным планом развития города, позволит учесть транспортные потребности населения и перспективы экономического развития территорий. Генеральная схема развития метрополитена будет включать в себя программу строительства и реконструкции объектов метро со сроками этапов реализации от начала проектирования до ввода в эксплуатацию с определением потребности в капитальных вложениях. Это даст возможность включать развитие новосибирского метрополитена в государственные программы.

«Это огромные средства, и без федерального финансирования нам будет сложно. Но мы начинаем двигаться в этом направлении. Для нас эта задача – максимальный приоритет», – подчеркнул господин Кудрявцев.