В апреле этого года завершат корректировку генеральной схемы развития новосибирского метро

В ближайших планах — две станции Дзержинской линии и метродепо.
О планах по развитию новосибирского метрополитена и наземного транспорта рассказал на пресс-конференции в ТАСС мэр Максим Кудрявцев. «2025 год оказался достаточно результативным по развитию метрополитена. В сентябре была введена в эксплуатацию станция «Спортивная». Было приобретено пять пятивагонных составов «Ермак». Все они уже работают на линии. Сейчас занимаемся проектированием левого перегонного тоннеля по направлению «Берёзовая роща» – «Золотая Нива». По разным причинам этот перегон не был построен. Сейчас мы делаем проектную документацию, она уже готова и находится на экспертизе. После того как получим положительное заключение, сможем выйти на этап строительно-монтажных работ, выстроив соответствующую модель финансирования, – сообщил мэр. – И самое главное – сейчас мы усиленно занимаемся Генеральной схемой развития метрополитена. Город растёт, районы развиваются очень динамично, нелинейно. И та старая документация, которая была у нас в наличии, уже потеряла свою актуальность. В апреле этого года мы ожидаем готовый проект. Именно этот документ подскажет нам, в каком направлении двигаться. Предварительно это Дзержинская ветка: две станции метрополитена и метродепо».
Муниципальный контракт на выполнение работ по корректировке Генеральной схемы развития Новосибирского метрополитена с ОАО «Минскметропроект» был заключен 21 июля 2025 года. В апреле 2026 года проект должен быть завершен.
Документ, скорректированный в соответствии с действующим Генеральным планом развития города, позволит учесть транспортные потребности населения и перспективы экономического развития территорий. Генеральная схема развития метрополитена будет включать в себя программу строительства и реконструкции объектов метро со сроками этапов реализации от начала проектирования до ввода в эксплуатацию с определением потребности в капитальных вложениях. Это даст возможность включать развитие новосибирского метрополитена в государственные программы.
«Это огромные средства, и без федерального финансирования нам будет сложно. Но мы начинаем двигаться в этом направлении. Для нас эта задача – максимальный приоритет», – подчеркнул господин Кудрявцев.
Глава города также отметил, что в Новосибирском метрополитене продолжается модернизация станций. Внедрена технология Face ID, позволяющая оплачивать проезд с помощью биометрических данных. Кроме того, поэтапно проводится замена турникетов – модели нового поколения уже установлены на станциях «Речной вокзал» и «Площадь Ленина», в 2026 году турникеты заменят на станции «Октябрьская».
Продолжается работа по обновлению подвижного состава наземного транспорта. На 80 % обновлен троллейбусный парк, в перспективных планах – довести этот показатель до 100 %. Особое внимание уделяется развитию трамвая как одному из наиболее востребованных видов транспорта – подчеркнул мэр Максим Кудрявцев. Глава города напомнил, что за два года Новосибирск получил 29 новых вагонов, модернизированных на совместном российско-белорусском предприятии «БКМ Сибирь».
«В прошлом году мы получили девять машин, которые работают на 13-м маршруте, отзывы о них, об их работе довольно неплохие, – отметил Максим Кудрявцев. – Сейчас мы анализируем возможности нашего бюджета, чтобы понимать, насколько мы сможем продвинуться в этом направлении».
Пристального внимания, по словам мэра Новосибирска, требуют трамвайные пути. В 2025 году был завершен комплексный ремонт улицы Мира: уложили новое дорожное полотно, отремонтировали трамвайные пути, полностью заменили рельсошпальную решётку. В прошлом году также начали ремонт на улице Связистов, за два года здесь обновят почти 9 км трамвайных путей. По мнению мэра Максима Кудрявцева, темпы работы хотелось бы ускорить:
«В городе около 140 километров трамвайных путей. Значительная часть из них, по оценке профильного департамента, требует ремонта либо замены. Мы уже начали эту работу. Трамвайное движение – один из главных компонентов всей транспортной инфраструктуры города, основа рельсового каркаса. Конечно, этому направлению мы уделяем самое пристальное внимание», – подчеркнул мэр.
