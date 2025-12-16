Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Транспорт

На зимних каникулах новосибирские школьники смогут бесплатно ездить на общественном транспорте

На какие конкретно маршруты распространяется бесплатный проезд?

pxhere.com

В дни зимних каникул – с 31 декабря по 11 января – школьники Новосибирска смогут бесплатно ездить на метро, трамваях, троллейбусах и муниципальных автобусных маршрутах:

  •  5 «Ул. Дюканова – Пос. Северный»;
  •  21 «Ул. Капитана Сигова – Вокзал «Новосибирск-Главный»;
  •  23 «Ул. Кутателадзе – Ул. Таврическая»;
  •  36 «Микрорайон «Щ» – Ул. Колыванская»;
  •  38 «Ул. Капитана Сигова – Цветной проезд»;
  •  45 «Чемской бор – Центральный корпус»;
  •  45к «Центральный корпус – Чемской бор»;
  •  50 «Ул. Твардовского – Ул. Капитана Сигова»;
  •  52 «Ул. Белоусова – Центр фундаментальной медицины»;
  •  54 «Ул. Твардовского – Вокзал «Новосибирск-Главный»;
  •  54к «Матвеевка – СНТ «Кедр»;
  •  65 «Ул. Кутателадзе – Ул. Экваторная – Ул. Кутателадзе»;
  •  68 «Матвеевка – М. «Студенческая»;
  •  72 «Ул. Кутателадзе – Пос. Геологов»;
  •  88 «Ул. Таврическая – Центральный корпус»;
  •  96 «Цветущая Плющиха – Ул. Саввы Кожевникова».

«Знаю, что спорные ситуации иногда возникают, если у ребенка при себе нет необходимых документов. Поэтому прошу родителей заранее получить справки из школы и провести беседы с детьми о правилах проезда. В частности, рассказать им, что бесплатный проезд не распространяется на маршрутные такси и другие автобусы, не указанные в списке, — написал в своем телеграм-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. — Обращаю также внимание перевозчиков, что высаживать детей из транспорта зимой, особенно в морозы, недопустимо. Помните, что перед вами ребёнок и его безопасность важнее всего».

