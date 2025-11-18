Пассажиров новосибирского метро будут возить новые поезда Ермак

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил в своем телеграм-канале, что два новых поезда метро «Ермак» вышли на обкатку.



Сейчас специалисты проводят тестовые заезды и проверяют работу всех систем в движении. Каждый состав должен пройти не менее 100 километров — это завершающий этап перед вводом поездов в эксплуатацию. После успешных испытаний они смогут выйти на линию.



Один «Ермак» уже работает в нашем метрополитене. Ещё один ожидается до конца года. Всего Новосибирск получит пять таких составов.