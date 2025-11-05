Интеллектуальная транспортная система наведет порядок на новосибирских дорогах

Городской центр организации дорожного движения подвел итоги закупки на создание интеллектуальной транспортной системы в Новосибирской агломерации.



Проект направлен на то, чтобы сделать управление дорожным движением автоматизированным, современным и эффективным. Система будет анализировать трафик, регулировать работу светофоров и помогать снижать заторы на ключевых участках.



Работы рассчитаны до осени 2027 года и пройдут в два этапа. Общий объём финансирования – 275,2 миллиона рублей. Средства выделены из федерального, областного и городского бюджетов.