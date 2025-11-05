Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Интеллектуальная транспортная система наведет порядок на новосибирских дорогах

Какие задачи будет выполнять умная система?

pxhere.com

Городской центр организации дорожного движения подвел итоги закупки на создание интеллектуальной транспортной системы в Новосибирской агломерации.

Проект направлен на то, чтобы сделать управление дорожным движением автоматизированным, современным и эффективным. Система будет анализировать трафик, регулировать работу светофоров и помогать снижать заторы на ключевых участках.

Работы рассчитаны до осени 2027 года и пройдут в два этапа. Общий объём финансирования – 275,2 миллиона рублей. Средства выделены из федерального, областного и городского бюджетов.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: