Смотрите в камеру: в новосибирской подземке ввели оплату проезда по биометрии

В новосибирском метрополитене теперь можно заплатить проезд с помощью биометрии — достаточно нажать кнопку на терминале и посмотреть в камеру.

Системой полностью оборудованы станции метро «Спортивная» и «Площадь Ленина». На остальных станциях пока работает часть турникетов — по два в каждом вестибюле. До конца этого года число таких терминалов вырастет почти вдвое.

«Проект реализован совместно с Сбербанком и компанией «СберТройка». Биометрические данные надёжно защищены», — написал в своем телеграм-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. Причем распознавание работает даже, если на человеке очки и головной убор, в то время как оплатить поездку с помощью фото или видео невозможно.