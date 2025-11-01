Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Смотрите в камеру: в новосибирской подземке ввели оплату проезда по биометрии

Распознавание работает даже в том случае, если на пассажире очки и головной убор.

телеграм-канал Максима Кудрявцева

В новосибирском метрополитене теперь можно заплатить проезд с помощью биометрии — достаточно нажать кнопку на терминале и посмотреть в камеру.

Системой полностью оборудованы станции метро «Спортивная» и «Площадь Ленина». На остальных станциях пока работает часть турникетов — по два в каждом вестибюле. До конца этого года число таких терминалов вырастет почти вдвое.

«Проект реализован совместно с Сбербанком и компанией «СберТройка». Биометрические данные надёжно защищены», — написал в своем телеграм-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. Причем распознавание работает даже, если на человеке очки и головной убор, в то время как оплатить поездку с помощью фото или видео невозможно.

