Запасаемся жетонами. Проезд в новосибирской подземке опять подорожает?

Когда в метро придется платить больше?

Новосибирский метрополитен

В Новосибирске рассматривается вопрос о повышении стоимости проезда в метро, пишет НДН.инфо. Как рассказали в городской администрации, Новосибирский метрополитен в сентябре 2025 года направил в департамент транспорта обращение с предложением пересмотреть действующий тариф.

Причины предполагаемого роста цены связаны с ростом расходов предприятия, включая повышение зарплат и увеличение себестоимости перевозок. Сейчас эксперты проводят экспертизу представленных материалов, после чего состоится заседание комиссии по установлению регулируемых тарифов. На этом заседании и будет решаться, насколько поднимется стоимость проезда в городской подземке.

Последнее повышение тарифа в метрополитен произошло 23 декабря прошлого года. Пересмотр стоимости поездки возможен не ранее, чем через год после предыдущего изменения цены. Иными словами, в конце повышения стоит ждать в конце 2025-го.

