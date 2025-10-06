Следующая станция — «Спортивная». Насколько продуктивным был первый месяц после запуска новой станции метро?

За первый месяц работы через станцию «Спортивная» прошло больше 173 тысяч человек. Этот показатель свидетельствует о том, что станция действительно востребована — особенно среди хоккейных фанатов и посетителей парка «Арена». Благодаря новой станции метро доступ к ледовому дворцу спорта и городскому парку существенно упростился.