Транспорт

Следующая станция — «Спортивная». Насколько продуктивным был первый месяц после запуска новой станции метро?

Напомним, «Спортивную» в новосибирской подземке торжественно открыли 5 сентября.

мэрия Новосибирска

За первый месяц работы через станцию «Спортивная» прошло больше 173 тысяч человек. Этот показатель свидетельствует о том, что станция действительно востребована — особенно среди хоккейных фанатов и посетителей парка «Арена». Благодаря новой станции метро доступ к ледовому дворцу спорта и городскому парку существенно упростился.

мэрия Новосибирска

Новосибирский метрополитен на данный момент является четвертым в России по числу станций и третьим по пассажиропотоку, который в год превышает 80 миллионов человек. 

