В новосибирском метро появился тематический вагон, посвященный столетию Дома Ленина

На станции метро «Площадь Гарина-Михайловского» состоялась торжественная церемония запуска брендированного вагона поезда Новосибирского метрополитена, приуроченного к 100-летию Дома Ленина.

Выставка в вагоне метро познакомит с наиболее значительными и малоизвестными фактами о памятнике советской эпохи, 100-летие которого масштабно отмечается в этом году. Основой дизайна выставки стало само здание, его стилистика, архитектура и элементы декора.