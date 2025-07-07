В новосибирском метро появился тематический вагон, посвященный столетию Дома Ленина

Теперь в городской подземке можно узнать богатую историю архитектурного памятника.
На станции метро «Площадь Гарина-Михайловского» состоялась торжественная церемония запуска брендированного вагона поезда Новосибирского метрополитена, приуроченного к 100-летию Дома Ленина.
Выставка в вагоне метро познакомит с наиболее значительными и малоизвестными фактами о памятнике советской эпохи, 100-летие которого масштабно отмечается в этом году. Основой дизайна выставки стало само здание, его стилистика, архитектура и элементы декора.
Выставка представлена десятью тематическими блоками, которые отражают разные периоды уникальной истории здания, тесно связанной с историей нашей страны:
- стремительное возведение здания на деньги, полученные от продажи карточек-кирпичей
- работа радиокомитета, для которого записывали концерты выдающихся исполнителей
- детские спектакли ТЮЗа, на которых выросло не одно поколение детей
- вынесение постановления на Краевом съезде Советов о наименовании города Новосибирском
- сегодняшний день здания-памятника
Последние 40 лет в здании располагается Камерный зал Новосибирской филармонии, где ежегодно тысячи зрителей посещают концерты классической, народной, органной, джазовой, эстрадной музыки, а также яркие детские представления.
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