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В новосибирском метро появился тематический вагон, посвященный столетию Дома Ленина

Теперь в городской подземке можно узнать богатую историю архитектурного памятника.

На станции метро «Площадь Гарина-Михайловского» состоялась торжественная церемония запуска брендированного вагона поезда Новосибирского метрополитена, приуроченного к 100-летию Дома Ленина.

Выставка в вагоне метро познакомит с наиболее значительными и малоизвестными фактами о памятнике советской эпохи, 100-летие которого масштабно отмечается в этом году. Основой дизайна выставки стало само здание, его стилистика, архитектура и элементы декора.

Выставка представлена десятью тематическими блоками, которые отражают разные периоды уникальной истории здания, тесно связанной с историей нашей страны:

  • стремительное возведение здания на деньги, полученные от продажи карточек-кирпичей
  • работа радиокомитета, для которого записывали концерты выдающихся исполнителей
  • детские спектакли ТЮЗа, на которых выросло не одно поколение детей
  • вынесение постановления на Краевом съезде Советов о наименовании города Новосибирском
  • сегодняшний день здания-памятника

Последние 40 лет в здании располагается Камерный зал Новосибирской филармонии, где ежегодно тысячи зрителей посещают концерты классической, народной, органной, джазовой, эстрадной музыки, а также яркие детские представления.  

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