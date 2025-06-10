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В Новосибирской области запустили автобусный маршрут до аэропорта Толмачево

Автобус курсирует от аэропорта до железнодорожной станции Обь и обратно.

мэрия Новосибирска

В Новосибирской области с 9 июня запущен автобусный маршрут №4, курсирующий ежедневно от железнодорожной станции Обь западного направления электропоездов до аэропорта Толмачево и обратно. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Комбинированная схема перевозки «электропоезд+автобус» позволяет пассажирам комфортно, минуя пробки, точно по расписанию добираться из Новосибирска, а также Татарского, Чановского, Барабинского, Куйбышевского и других районов Новосибирской области с пересадкой на станции Обь в аэропорт Толмачево.

Расписание муниципального маршрута согласовано с расписанием всех пригородных поездов, проходящих через железнодорожную станцию Обь. Для пассажиров, ожидающих поезда дальнего следования, зал ожидания вокзала на станции Обь работает круглосуточно.

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