В Новосибирской области запустили автобусный маршрут до аэропорта Толмачево

В Новосибирской области с 9 июня запущен автобусный маршрут №4, курсирующий ежедневно от железнодорожной станции Обь западного направления электропоездов до аэропорта Толмачево и обратно. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.



Комбинированная схема перевозки «электропоезд+автобус» позволяет пассажирам комфортно, минуя пробки, точно по расписанию добираться из Новосибирска, а также Татарского, Чановского, Барабинского, Куйбышевского и других районов Новосибирской области с пересадкой на станции Обь в аэропорт Толмачево.



Расписание муниципального маршрута согласовано с расписанием всех пригородных поездов, проходящих через железнодорожную станцию Обь. Для пассажиров, ожидающих поезда дальнего следования, зал ожидания вокзала на станции Обь работает круглосуточно.